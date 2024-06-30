В Курской области за сутки сбили шесть дронов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за сутки в регионе было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

За сутки в регионе пострадали от украинских снарядов десять человек. Обстрелам подвергались КПП «Суджа», села Заолешенка, Гуево, Горналь, Гордеевка и Обуховка, хутор Олешня, деревня Елизаветовка. В деревнях Городище, Анатольевка и Воронок , недалеко от КПП «Крупец», а также в селах Веселом, Локоть, Троицком, Обуховке и Козино, вблизи поселков Теткино и Краснооктябрьский и в хуторе Бырдин зафиксированы атаки беспилотников.

В селе Гуево атаки повредили семь домовладений, три автомобиля, ЛЭП и газопровод. Ведутся восстановительные работы. В деревне Анатольевке из-за атаки беспилотника было частично прервано энергоснабжение.

До этого СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище, в результате которого пострадали дети.

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