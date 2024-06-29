Следственный комитет возбудил дело по факту теракта в российской деревне

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) деревни Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что дело возбудили по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «террористический акт».

В текущий момент следователи выясняют обстоятельства произошедших и причастных к случившемуся.

До этого врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 29 июня украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

В результате сброса боеприпаса пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования главе и жителям Курской области в связи с атакой ВСУ.