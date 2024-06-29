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Британская оппозиция собирается разрешить Киеву бить вглубь РФ

RT: британская оппозиция обсудит с НАТО разрешение Киеву бить вглубь России

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kcnawatch. co/Global Look Press

Британская партия лейбористов поднимет на саммите НАТО вопрос использования Украиной переданного ей вооружения для ударов вглубь. Об этом сообщает Bloomberg.

«Стармер заявил, что позиция лейбористов по разрешению Украине использовать поставляемое Британией оружие на территории России будет, скорее всего, обсуждаться на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце», — говорится в статье.

Данный вопрос будет поднят лейбористами в случае их прихода к власти по итогам всеобщих выборов в Великобритании, сообщил лидера партии Кир Стармер.

Всеобщие выборы в парламент Британии намечены на 4 июля. По опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает лейбористам. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля.

До этого сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании, которая считается основным претендентом на победу на предстоящих парламентских выборах, включит в свою избирательную программу вопрос о признании Палестины в качестве независимого государства.

Раннее сообщалось, что киевские власти оказывают давление на Соединенные Штаты, добиваясь снятия запрета на использование ракет ATACMS для ударов вглубь РФ.

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