В Запорожье снова произошел взрыв

Взрыв вновь зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Запорожье снова громко! Во временно оккупированном нацистами городе снова прозвучал взрыв», — отметил он.

По данным Рогова, произошел «повторный удар баллистикой». Он отметил, что на месте прилета «поднимается столб дыма».

Факт взрыва подтвердило и украинское издание «Общественное», не раскрыв подробности происшедшего. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которую объявили в ряде районов Запорожской области.

До этого о взрывах в подконтрольном властям Украины городе Запорожье сообщило украинское издание «Политика страны». По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 13:42 сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Примерно через 45 минут в красную зону на карте тревог попали Полтавская, Днепропетровская, Сумская, в Черкасская, Винницкая и Кировоградская области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.