Бойцы российской группировки сил «Центр» за сутки ликвидировали до 350 военных армии Украины и еще троих взяли в плен, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Об этом пишет ТАСС.

Савчук сказал, что помимо живой силы противник потерял 13 единиц техники. Также средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда HIMARS и один беспилотный летательный аппарат типа «Лелека-100», отметил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы за минувшие 24 часа атаковали пять украинских бригад, повредив или уничтожив 11 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, добавил Савчук.

До этого гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемые на стрелковое оружие, помогают российским бойцам уничтожать в ночное время украинские дроны «Баба-Яга».

Ранее бойцы ВС РФ построили под Херсоном пекарню и доставляют хлеб на квадроциклах.