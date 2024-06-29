Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия российской группировки «Центр»

МО РФ: группировка «Центр» уничтожила за сутки до 350 военных ВСУ, пленила троих

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Бойцы российской группировки сил «Центр» за сутки ликвидировали до 350 военных армии Украины и еще троих взяли в плен, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Об этом пишет ТАСС.

Савчук сказал, что помимо живой силы противник потерял 13 единиц техники. Также средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда HIMARS и один беспилотный летательный аппарат типа «Лелека-100», отметил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы за минувшие 24 часа атаковали пять украинских бригад, повредив или уничтожив 11 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, добавил Савчук.

До этого гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемые на стрелковое оружие, помогают российским бойцам уничтожать в ночное время украинские дроны «Баба-Яга».

Ранее бойцы ВС РФ построили под Херсоном пекарню и доставляют хлеб на квадроциклах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами