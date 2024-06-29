Бойцы группировки «Центр» за сутки атаковали пять украинских бригад, повредив или уничтожив 11 опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской, 95-й десатно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщил Савчук.

Боевые действия велись в районе Новоалександровки, Новопокровского, Кирова и Новоселовки Первой, где российская армия наносила удары по украинской артиллерии.

До этого Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» для удара по зенитно-ракетному комплексу С-300ПС в населенном пункте Великодолинское Одесской области.

Минобороны также опубликовало видеозапись поражения украинского комплекса С-300ПС.

Ранее военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде.