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Рогов прокомментировал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту радиационного контроля

Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации «жестью»

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Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «жестью» реакцию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС. Его слова передает РИА Новости.

«Просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность», — поделился Рогов.

Он добавил, что по такой логике можно разрушить еще посты радиационного контроля или даже один реактор — ничего страшного, их же шесть.

Рогов подчеркнул, что любая атака на Запорожскую АЭС — это удар по безопасности.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что разрушение одного поста радиационного контроля не имеет прямого влияния на безопасность ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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