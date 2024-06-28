Хуситы нанесли удары по четырем коммерческим судам

Хуситы, совместно с союзниками из Ирака, атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях — все они, по утверждению представителей шиитского движения, двигались в сторону Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Судно подверглось атаке за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины», — заявил Сариа, комментируя атаку против нефтяного танкера Waler.

Совместно с «Исламским сопротивлением Ирака», хуситы также атаковали контейнеровоз Johannes Maersk в Средиземном море, а помимо того — танкер для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкер Ioannis в Красном море.

До этого хуситы заявили об атаке на Хайфу совместно с «Исламским сопротивлением Ирака».

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты. Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем.

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