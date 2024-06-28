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В небе Сирии опасно сблизились российский Су-35 и беспилотник MQ-9 Reaper

ЦПВС: беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

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Министерство обороны РФ

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, приблизился на опасное расстояние к истребителю Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов, сообщает ТАСС.

«28 июня с 11:35 до 11:46 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России», — сказал Попов.

По его словам, российский летчик, показал высокий класс пилотирования, своевременно сделал все необходимое для ухода от столкновения.

Накануне сообщалось, что в Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 «Reaper» «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.

Ранее стало известно, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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