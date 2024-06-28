Путин рассказал об усилиях военных по обеспечению безопасности Донбасса

Российские бойцы, занимающие позиции на линии соприкосновения в зоне СВО, делают все необходимое для обеспечения безопасности Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, сообщает РИА Новости.

«Конечно, главное сегодня для Донбасса, для Новороссии – это решение вопросов безопасности. Мы знаем, что наши ребята на линии боевого соприкосновения делают все», – сказал глава государства.

Путин также отметил, что вопросы социального и экономического развития Донбасса требуют немедленного решения, параллельно с выполнением боевых задач.

В ходе выступления российский лидер призвал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева приложить максимум усилий для того, чтобы решить все имеющиеся в регионе вопросы.

До этого Путин заявил, что правоохранительные органы должны помогать в проведении специальной военной операции, а также оказывать поддержку жителям Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин заявил, что Россия предлагала Украине разрешить конфликт в Донбассе мирно.