Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что освобождение села Раздоловка поможет российским военным расширить плацдарм в направлении Северска. Об этом сообщает ТАСС.

«Раздоловка — это еще один населенный пункт на пути к освобождению Северска. Ее освобождение позволяет нашим силам расширить плацдарм на этом участке фронта», — сообщил Кимаковский.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). В сообщении говорится, что Раздоловка была взята под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск. Также подразделения указанной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.