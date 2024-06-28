В России ввели ежемесячную компенсационную выплату контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, компенсация будет предоставляться участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при их поступлении на военную службу.

В конце мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября 2024 года будут повышены на 5,1% вместо 4,5%.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в России следует обратить дополнительное внимание на вопросы социального обеспечения военнослужащих – участников СВО.

Ранее группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Донецком направлении.