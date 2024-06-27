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В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении

Парламент Латвии: Армения сообщила Риге о постепенном выходе российских военных

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Irakli Gedenidze/Reuters

Армения уведомляла Латвию о постепенном уходе российских военных с армянской территории. Об этом спикер латвийского сейма Дайга Миериня заявила по итогам встречи с председателем армянского парламента Аленом Симоняном, передает РИА Новости.

«Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны», — приводит агентство слова Миерини.

14 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ.

9 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

До этого армянский премьер говорил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между двумя странами.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы.

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