В минобороны Турции заявили, что турецкие ВС готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к Третьей мировой войне. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности.

«Наша армия проверила свои планы, логистику, она также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира. Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», — поделился источник в турецком силовом ведомстве.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил, что Турция может покинуть «тонущий корабль» НАТО и присоединиться к БРИКС после реализации плана президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии.

По мнению Риттера, Эрдоган понимает, что «БРИКС — это будущее».

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.