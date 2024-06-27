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В КНР заявили о том, что Запад валит вину в кризисе на Украине на Пекин

МО КНР: Запад не задумывается о вине в кризисе на Украине и валит все на Пекин

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Depositphotos

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Запад сваливает вину на КНР по вопросам украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«США и другие западные страны не только не задумываются о своей роли в украинском кризисе, но и много раз перекладывали вину на Китай, мы выступаем решительно против этого», — сообщил У Цянь.

По его словам, Китай намерен придерживаться торгово-экономического сотрудничества со всеми странами в мире, в частности с Россией.

До этого сообщалось, что страны Азии постепенно снижают свою зависимость от Соединенных Штатов, делая разворот в сторону России и КНР. В качестве примера агентство приводит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который заявил о намерении страны вступить в БРИКС, где ключевые роли занимают Москва и Пекин.

В материале отмечается, что политическое объединение стало альтернативой Международному валютному фонду, который в 1990-х уничтожал экономику Азии. Кроме того, на сегодняшний день в регионе ключевым игроком является не США, а КНР, которую на Западе считают главной угрозой, говорится в тексте.

Ранее Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.

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