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В конгрессе США пожаловались на строительство кораблей в Китае

Моленар: Китай за год строит в 500 раз больше кораблей, чем США

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Patrick Semansky/AP

Член палаты представителей США от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар заявил, что Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня на долю Соединенных Штатов приходится одна десятая процента от мирового судостроения. На долю китайских верфей — около 54%.

Конгрессмен добавил, что Пекин наращивает производство для того, чтобы обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование, а также триумф авторитарной системы.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота (ВМФ).

Также Путин заявил, что на совещании по вопросам кораблестроения планируется обсудить увеличение огневой мощи кораблей ВМФ России, над которым работают производители различного уровня.

Такие системы, учитывая российский боевой опыт, уже разрабатываются нашими предприятиями, включая как крупные корпорации, так и малые частные компании-разработчики и производители, подчеркнул президент.

Ранее Путин оценил заказ на боевые корабли по загрузке верфей.

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