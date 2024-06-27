Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о необходимости достойной оплаты труда в сфере судостроения

Путин призвал создавать привлекательные условия труда в судостроении

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в судостроении должны быть созданы привлекательные условия труда, сотрудники должны иметь достойные высокие зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в судостроении необходимо создать действительно привлекательные и конкурентные условия труда. Они должны включать достойные высокие зарплаты для рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев.

До этого Путин заявил, что заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей.

Также Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

20 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину страны. По словам главы государства, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения. Он добавил, что Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

Ранее российская верфь представила новый десантный катер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами