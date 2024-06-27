Путин заявил о необходимости достойной оплаты труда в сфере судостроения

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в судостроении должны быть созданы привлекательные условия труда, сотрудники должны иметь достойные высокие зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в судостроении необходимо создать действительно привлекательные и конкурентные условия труда. Они должны включать достойные высокие зарплаты для рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев.

До этого Путин заявил, что заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей.

Также Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

20 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину страны. По словам главы государства, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения. Он добавил, что Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

Ранее российская верфь представила новый десантный катер.