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ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами

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Alina Smutko/Reuters

Мэр Кременной в Луганской народной республике Вячеслав Третьяков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру населенного пункта кассетными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате удара с применением кассетных боеприпасов по городу Кременная со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя в одном из густонаселенных районов города. Удар был нанесен по центру, пострадали четыре многоквартирных дома. Граждане в тяжелом состоянии находятся в хирургическом отделении больницы города Кременная», — сообщил Третьяков.

По его словам, ВСУ систематически наносят «подлые удары», чтобы запугать население. Третьяков также призвал граждан не бояться и не поддаваться панике.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело с молчаливого согласия американских властей системный характер.

По словам Кириллова, зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрина, нередко — в смеси с хлорацетофеноном. Генерал-лейтенант обратил внимание, что подобные инциденты зафиксированы в районе Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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