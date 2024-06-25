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В МИД назвали страны Запада безнравственными

Рябков: реакция на удар по Севастополю показывает безнравственность Запада

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MFA Russia/Global Look Press

Реакция и отсутствие осуждения удара Вооруженных сил Украины по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадало более 150 мирных жителей, показывает отсутствие нравственных основ у стран Запада. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.

«Ничего удивительного, если порт-пароль Еврокомиссии говорит, что нечего комментировать по поводу тяжелейшего террористического акта, совершенного Киевом при поддержке его западных спонсоров и покровителей, потому что исходящее из Москвы для них заведомо не заслуживает доверия, о чем мы можем, в принципе, здесь рассуждать», — заявил Рябков.

Российский дипломат считает, что западные лидеры и их представители лишены понятия человеческой морали, причиненности и чувства.

До этого член партии «Движение пяти звезд» Алессандро Ди Баттиста заявил, что большинство итальянских изданий и телеканалов замалчивают информацию об атаке украинских войск на Севастополь ради сохранения у населения иллюзии, будто НАТО снабжает Киев только оборонительными вооружениями.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее журналисты выяснили, что сейчас происходит на атакованном ВСУ пляже в Севастополе.

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Удар ATACMS по Севастополю
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