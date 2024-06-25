В Харьковской области Украины планируют мобилизовать почти всех полицейских

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк со ссылкой на источник в силовых структурах региона рассказал ТАСС, что в Харьковской области под мобилизацию могут попасть 90% полицейских.

По словам Лисняка, примерно половина полицейских региона уже попадает под мобилизацию, а среди сотрудников

«После постановления Кабинета министров Украины о мобилизации 10% сотрудников Нацполиции в отделениях ГУНП в Харьковской области нарастает недовольство указом руководства. При этом ранее заявленное число в 10% мобилизованных полицейских по всей Украине незаконно перерастает в 50% исключительно в Харьковской области, которые вскоре образуют 90% сотрудников (подлежащих мобилизации. — «Газета.Ru»)», — поделился Лисняк.

До этого в Минобороны Украины заявляли, что более двух миллионов военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные в период с 18 мая по 25 июня.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.