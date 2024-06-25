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На картах Google обнаружили секретный дрон США

NYP: на картах Google нашли секретный подводный дрон США

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Google Maps

На картах Google обнаружили секретный подводный дрон США Manta Ray. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По данным издания, гладкое на вид судно заметил внимательный пользователь сервиса. До сих пор дрон остается виден всем желающим.

Отмечается, что дрон способен стоять на якоре глубоко под водой, работая в режиме малой мощности. Беспилотник, произведенный Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США, представляет собой сложный подводный беспилотник, способный впадать в спячку на морском дне в течение «очень длительных периодов» без дозаправки.

«Для перемещения по воде он использует эффективное скольжение <...> Наши успешные полномасштабные испытания Manta Ray подтверждают готовность аппарата к выполнению реальных задач», — поделился доктор Кайл Вернер, менеджер программы Manta Ray в Агентстве перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

До этого издание Politico писало, что Украина в приоритетном порядке просит у США беспилотники MQ-9 Reaper.

Ранее Песков говорил, что в Кремле не располагают данными о сбитом дроне США над Черным морем.

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