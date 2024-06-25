Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot

СК: на месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены обломки Patriot

На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены фрагменты ракеты Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, поражающий элемент ракеты нашли в теле одного из пленных, который был на борту. Результаты взрывотехнических экспертиз показали, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Спустя неделю Владимир Путин заявил, что, по результатам экспертизы, самолет с украинскими пленными сбила ракета от американской системы Patriot. В Следственном комитете уточнили, что Ил-76 был поражен ВСУ двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по трем населенным пунктам Белгородской области.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами