На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot

На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены фрагменты ракеты Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, поражающий элемент ракеты нашли в теле одного из пленных, который был на борту. Результаты взрывотехнических экспертиз показали, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Спустя неделю Владимир Путин заявил, что, по результатам экспертизы, самолет с украинскими пленными сбила ракета от американской системы Patriot. В Следственном комитете уточнили, что Ил-76 был поражен ВСУ двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по трем населенным пунктам Белгородской области.