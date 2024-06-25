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Российские военные улучшили позиции севернее Работино

Командир с позывным «Куса»: группировка «Днепр» улучшила позиции у Работино

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Коновалов Алексей/ТАСС

Мотострелки группировки войск «Днепр» улучшили позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира артиллерийской батареи с позывным «Куса».

По словам российского военного, у украинских войск заканчивается боевой комплект (БК), в то время как у сил РФ больше техники, людей и боеприпасов.

22 июня в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу и технику формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

24 июня украинское агентство УНИАН сообщало, что укрепления ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушаются из-за некачественных строительных материалов.

14 июня президент России Владимир Путин заявлял, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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