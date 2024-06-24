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Майор ВСУ признал невозможность остановить Россию

Майор ВСУ Скуратовский заявил, что Украина не сможет остановить Россию

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина не может остановить Россию. Об этом майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Скуратовский заявил в интервью газете The Times.

Он обратил внимание, что на украинском телевидении говорят, что ситуация под контролем Киева. По словам военного, это не так.

«Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно», — сказал он.

Скуратовский также отметил, что Российская Федерация очень сильна, во многих аспектах она обладает преимуществом.

«Если остальной мир продолжит следовать тому же пути..., тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением», — заявил майор.

Он добавил, что у ВСУ заканчиваются люди.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Он отметил, что после того, как власти Украины заявят о готовности к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, из Москвы незамедлительно, «буквально в ту же минуту» последует приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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