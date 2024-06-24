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В Верховной раде высказались о месте основного удара российской армии

Депутат Рады Костенко: на Украине не знают место основного удара войск России

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Депутат Верховной рады Роман Костенко в программе «Радио НВ» на Youtube-канале заявил, что украинские войска не знают, где будет нанесен следующий удар российских войск.

По его словам, ВС РФ специально растягивают украинские подразделения вдоль всей линии фронта.

«Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар», — поделился Костенок.

По его мнению, российское командование оценивает нехватку ресурсов у украинских войск и поэтому прибегает к подобной тактике.

До этого украинское агентство УНИАН сообщало, что укрепления ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушаются из-за некачественных строительных материалов.

Сооружения, возведенные менее месяца назад, разрушаются, некоторые из них залиты водой. Некоторые траншеи длиной 700 м оказались затоплены.

Украинский кабмин начал перераспределять средства из государственного бюджета для Николаевской и Ровненской областей в пользу Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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