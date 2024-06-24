Вооруженные силы РФ могут взять Харьков, если ВСУ будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — сказал он.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела, но отказался комментировать инцидент.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что у Вооруженных сил РФ нет цели подходить к Харькову.

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.