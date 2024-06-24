В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба от удара ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства заявил, что в городе создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного имуществу в результате атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия по оценке ущерба у нас создана. Пострадали и автомобили, и дома», — поделился губернатор города.

До этого глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал международные организации, включая ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста, осудить ракетный удар по Севастополю.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS эскалацией и попыткой НАТО развязать тотальную войну.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.