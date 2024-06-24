В СПЧ призвали международные организации осудить ракетный удар по Севастополю

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал международные организации, включая ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста, осудить ракетный удар по Севастополю. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Американские ракеты ATACMS бьют по отдыхающим — ООН просит избегать жертв среди мирного населения, ОБСЕ молчит, представителю Пентагону ... просто «нечего сказать», — поделился Фадеев.

Он добавил, что редким приличным человеком на этом фоне выглядит конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предложила представить, что «Россия выпустила бы кассетные боеприпасы по пляжу Флориды».

Фадеев подчеркнул, что обратился в международные организации с просьбой осудить действия Киева, которому недавно разрешили бить западным вооружением по территории РФ.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS эскалацией и попыткой НАТО развязать тотальную войну.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жители города, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, смогут получить выплаты.