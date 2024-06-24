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Россия и Камбоджа впервые в истории подписали военное соглашение

Khmer Times: армии Камбоджи и России подписали военное соглашение

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Командующие Вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщил камбоджийский портал Khmer Times.

В заявлении Камбоджи говорится, что командующие ВС двух стран подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде. Москва и Пномпень обязались укреплять взаимодействие между армиями. Генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу особо отметил, что военные отношения между странами останутся крепкими, несмотря на украинский конфликт.

По информации издания, это первое в истории военное соглашение между двумя странами. Камбоджу представлял заместитель главнокомандующего Королевскими Вооруженными силами и командующий Королевской армией страны Мао Софан. Он прибыл в Россию с трехдневным визитом и встретился с главнокомандующим российскими Сухопутными войсками генералом Олегом Салюковым.

В армии Камбоджи добавили, что обе стороны гордятся дружескими отношениями, доверием и взаимным уважением, которые унаследовали от предыдущего поколения.

До этого Камбоджа отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине, потому что на конференции не было России.

19 июня Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер Ким Чен Ын, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Украина попросила Камбоджу обучить офицеров разминированию.

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