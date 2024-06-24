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Для российской армии разработали новый заправочный пункт

«Известия»: для Вооруженных сил России разработали мобильный заправочный пункт

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Евгений Биятов/РИА Новости

Для батальонно-тактических групп российской армии, в том числе действующих в зоне специальной военной операции, разработали новый подвижной заправочный пункт. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ сообщает газета «Известия».

Все оборудование заправочного пункта размещается в одном контейнере, установленном на грузовике повышенной проходимости КамАЗ-5350. В контейнере имеется отсек для операторской, откуда осуществляются все операции по заправке техники. При этом горючее и моторные масла находятся в отдельных емкостях. Контейнер оснащен всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, также в нем предусмотрены отсеки для генератора, электродвигателя, бензобака, запасных частей, инструментов и огнетушителей.

Собеседники газеты отметили, что в случае необходимости контейнер при помощи гидравлических погрузочно-разгрузочных устройств можно снять с автомобиля и разместить на подготовленной площадке или в капонир.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на себя в плане снабжения армии военной техникой.

Ранее в НАТО признали, что РФ быстрее ожидаемого укрепила свою оборонную промышленность и нарастила производство вооружений.

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