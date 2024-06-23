Командование Вооруженных сил республики (ВСУ) заявило о продвижении войск под Харьковом, какие-то успехи действительно есть, но они больше создают медийный эффект. Такое мнение выразил российский военный Александр, слова которого передает «ФедералПресс» («ФП»).

«Если противник заявляет, что они много всего уничтожили и все у них хорошо, значит, на земле ситуация обратная», — объяснил Александр.

Он также прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина, что украинские военные якобы разбили российские подразделения в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.

«Когда они под Глубоким занимают две посадки и говорят, что русские выдохлись, это ни о чем не говорит, кроме того, что они заняли две посадки», — заявил боец.

Он добавил, что сообщения о каких-либо продвижениях и победах ВСУ преследуют цель создать такой медийный образ, но сильно разнятся с реальностью.

22 июня экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в зоне спецоперации летом 2024 года начнется генеральное сражение, после которого Россия и Украина могут начать переговоры.

19 июня в Минобороны сообщили, что российские военные подразделения «Север» провели новые атаки на бойцов ВСУ на Харьковском направлении, в том числе в районе города Волчанск, потери Киева составили до 300 солдат.

Наступление на территории Харьковской области проходит с 10 мая. Президент России Владимир Путин отмечал, что пока цель операции — создание «санитарной зоны» для минимизации обстрелов Белгородской области, которая граничит с Харьковской.

Ранее экс-разведчик США рассказал о ловушке для ВСУ под Харьковом.