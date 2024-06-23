В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Это свидетельствует из данных официального ресурса оповещения населения.

Тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

В ночь на 23 июня взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги.

В этот же день воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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