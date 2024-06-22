Хуситы атаковали американский авианосец

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море. Его слова в эфире телеканала Al Masirah передает ТАСС.

Сариа рассказал, что авианосец был атакован баллистическими и крылатыми ракетами в северной части Красного моря.

«Операция успешно достигла своих целей», — сказал представитель хуситов.

По словам Сариа, силы мятежников также атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами. Он отметил, что атака на коммерческое судно обусловлена «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

До этого телеканал NBC News сообщал, что американский атомный авианосец Dwight Eisenhower покинет Красное море. Корабль находился недалеко от Йемена около восьми месяцев. Его сменит атомный авианосец Theodore Roosevelt, вышедший из Сан-Диего.

2 июня представитель движения «Ансар Аллах» заявлял, что хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец.

Ранее британские ВМС сообщили о нападении неизвестных в Аденском заливе.