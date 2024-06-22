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В Брянской области пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку

Богомаз: пресечена попытка ВСУ совершить теракт с применением БПЛА

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении главы региона.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Сегодня украинские БПЛА также были сбиты в небе над Смоленской областью. Губернатор региона Василий Анохин отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на земле также не было.

До этого поселок Ивановка в Запорожской области подвергся массированному удару Вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Ранее ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа.

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