Украинские военнослужащие нанесли удар по трансформатору, питающему населенные пункты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурном объекте произошла утечка масла. Из-за этого села Балки и Орлянка оказались полностью обесточены.

«Сохраняется угроза повторных ударов», — предупредил глава субъекта.

Также он отметил, что в настоящее время сотрудники аварийных служб пытаются восстановить электроснабжение в четырех населенных пунктах. Речь идет о городе Днепрорудное, селе Скельки, поселке Дружба и селе Златополь.

Утром 22 июня глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты нанесли массированный удар по запорожскому поселку Ивановка. Здесь зафиксировали как минимум шесть прилетов.

По словам Рогова, в результате атаки в частном секторе Ивановки начался пожар. При этом село находится рядом с городом Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Ранее военные ВСУ нанесли удар по частным домам и трансформатору в Запорожской области.