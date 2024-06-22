Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два села в Запорожской области оказались обесточены после атаки ВСУ

Балицкий: Балки и Орлянка остались без света из-за удара ВСУ по трансформатору

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие нанесли удар по трансформатору, питающему населенные пункты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурном объекте произошла утечка масла. Из-за этого села Балки и Орлянка оказались полностью обесточены.

«Сохраняется угроза повторных ударов», — предупредил глава субъекта.

Также он отметил, что в настоящее время сотрудники аварийных служб пытаются восстановить электроснабжение в четырех населенных пунктах. Речь идет о городе Днепрорудное, селе Скельки, поселке Дружба и селе Златополь.

Утром 22 июня глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты нанесли массированный удар по запорожскому поселку Ивановка. Здесь зафиксировали как минимум шесть прилетов.

По словам Рогова, в результате атаки в частном секторе Ивановки начался пожар. При этом село находится рядом с городом Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Ранее военные ВСУ нанесли удар по частным домам и трансформатору в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами