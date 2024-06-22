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В Крыму считают, что Зеленский рискует всей украинской государственностью

Мурадов: Зеленский упускает шанс на сохранение государственности Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Владимир Зеленский подвергает угрозе государственность Украины, рискуя полностью уничтожить возможность сохранения страны. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.

Постоянный представитель Крыма при президенте считает, что Владимир Путин проявляет великодушие, оставляя для Украины «некое окно возможностей» для переговоров. Однако, по мнению Мурадова, Зеленский не воспользуется этим шансом, так как это противоречит его собственным интересам.

Мурадов отметил, что единственным «адвокатом» Киева в этой ситуации может стать только Вашингтон, главный выгодоприобретатель текущего конфликта, поэтому какой-либо результат может быть достигнут только в ходе российско-американских переговоров.

До этого на Западе признали, что Киеву придется отказаться от вступления в НАТО.

Как предполагается в сообщении журнала The Spectator, «мир занял позицию, предшествовавшую миру».

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.

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