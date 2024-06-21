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В Харькове произошла новая серия взрывов

«Общественное»: серия взрывов произошла в Харькове

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Shutterstock

Новая серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По его данным, взрывы произошли, вероятно, за пределами города. В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Утром этого дня уже сообщалось о взрывах в городе.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову. По его словам, Харьковское направление является тактическим.

Глава государства допустил, что если у Вооруженных сил Украины «что-то получится» в Харьковской области, то «противник будет пытаться это подать как стратегический успех». Путин предупредил, что попытки украинской армии выдавить российские войска из региона «любой ценой» дорого ей обойдутся.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.

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