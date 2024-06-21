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Путин: народ России внимательно следит за ситуацией на фронте

Путин заявил о пристальном внимании россиян к каждому шагу военных на СВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Граждане России внимательно следят за ситуацией на фронте и очень рассчитывают на армию страны. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

Он поздравил участников мероприятия с окончанием учебных заведений, пожелал им удачи и всего самого доброго.

«Мы очень на вас надеемся. Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения», — заявил российский лидер.

До этого Путин заявил, что правоохранительные органы должны помогать в проведении специальной военной операции (СВО) и расследовании преступлений неонацистов, а также помогать жителям Донбасса и Новороссии.

Накануне он заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, Вооруженные силы России готовятся ко всем вариантам развития ситуации. До этого президент РФ говорил, что российской армии необходим высокий темп технологического обновления.

Ранее Путин назвал число российских военных в зоне СВО.

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