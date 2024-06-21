Россия нарастит поставки беспилотников в зону специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки в зону специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения. Об этом пишет РИА Новости.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных систем поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систему управления и связи», — сказал лидер страны на встрече с выпускниками военных вузов.

Глава государства добавил, что будет продолжаться работа над другим высокотехнологичным вооружением.

20 июня помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. Для военного ведомства это является стратегическим направлением, отметил он.

До этого Путин заявил, что в России появятся новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео.