Белоусов обсудил с главой Минцифры льготы для участников СВО

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов обсудил с министром цифрового развития (Минцифры) Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован», — следует из сообщения.

Также отмечается, что Белоусов и Шадаев обсудили алгоритм выдачи справок, а после утвердили целевую модель получения документов в цифровом формате.

До этого сообщалось, что участников специальной военной операции на Украине предлагают освободить от оплаты за посещение театров, музеев и других учреждений культуры. Отмечается, что в данный момент на федеральном уровне нет единой государственной программы бесплатного посещения ветеранами культурных мероприятий, а существуют только отдельные инициативы банков и регионов. С подобными инициативами уже выступали в Государственной думе — схожую идею предложила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее Госдума приняла новые законопроекты по поддержке участников спецоперации.