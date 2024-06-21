США обновят свой ядерный арсенал в Европе

США приступили к обновлению своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы, путем замены старых ядерных боеголовок модернизированными ядерными боеголовками. Об этом заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

По его словам, об этом можно с уверенностью сказать по тому, как самолеты военно-воздушных сил США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире. Бернетт подчеркнул, что в Вашингтоне не говорят об этом публично, но обновление арсенала продолжается.

Также представитель ICAN сообщал, что процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, на данный момент оружие пока не размещено на территории страны. Там же отметили, что начиная с 2021 года, британское государство перестало быть прозрачным по отношению к своему ядерному арсеналу, его объему и уровню совершенства.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что российские стратегические ядерные силы всегда находятся в полной боевой готовности, поэтому страну мало беспокоят предпринимаемые на Западе решения.

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