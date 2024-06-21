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БПЛА атаковали несколько районов Краснодарского края

Оперштаб Краснодарского края заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ на три района

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Reuters

Несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.

Украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Пострадавших нет, постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Подробная информация уточняется.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в поселке Афипском. Уточняется, что разрушений нет.

До этого очевидцы сообщали о массированном налете беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, в частности, о взрывах писали жители Ейска.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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