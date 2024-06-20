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Путин раскрыл планы Вооруженных сил РФ на Харьков

Путин заявил об отсутствии у ВС России цели подходить к Харькову

Президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову. Об этом пишет ТАСС.

«Это такое, так сказать, тактическое направление (Харьковское — прим. ред.). А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — сказал Путин журналистам, завершая государственный визит во Вьетнам.

Он предупредил, что попытки украинской армии выдавить ВС РФ из Харьковской области «любой ценой» дорого ей обойдутся.

14 июня Путин сказал, что российские войска вынуждены отодвигать линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам приграничных регионов. По его словам, если Вооруженные силы Украины продолжат «делать то, что они делали до сих пор», то Россия задумается, как действовать так, чтобы обезопасить свои границы.

В середине мая российский лидер уточнял, что взятие Харькова пока не входит в задачи наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.

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