Южная Корея решила пересмотреть возможность передачи оружия Киеву

Южная Корея планирует провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на сотрудника офиса южнокорейского президента.

По данным агентства, заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Южная Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера.

До этого сообщалось, что в этом году Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн. Всего Сеул планирует выделить Киеву $2,3 млрд. Из них $200 млн в 2024 году пойдут в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения чрезвычайных нужд Украины. Остальные $2,3 млрд через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 года будут предоставлены в виде долгосрочных низкопроцентных займов. Кроме того, Южная Корея планировала выделить по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития, которые тоже пойдут на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины.