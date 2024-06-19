Украинские военные обстреляли Энергодар из артиллерийских орудий

Украинские военнослужащие начали интенсивный артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области после того, как нанесли удар по городу при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — сообщил он.

Рогов добавил, что изначально в городе зафиксировали три прилета. К текущему моменту их количество увеличилось до семи.

Энергодар является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Вечером 19 июня населенный пункт подвергся атаке украинских дронов. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, целью беспилотников стала одна из местных электрических подстанций «Луч».

В результате в Энергодаре произошло аварийное отключение света. Но, как сказал Яшин, инцидент не должен повлиять на работу атомной электростанции.

8 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также нанесли удар по городу. Прилет был зафиксирован в центре Энергодара недалеко от здания администрации населенного пункта.

Ранее в Энергодаре при обстреле со стороны украинских войск пострадали двое сотрудников коммунального предприятия.