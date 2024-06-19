Минобороны раскрыло подробности новых боев в Харьковской области

Российские военные подразделения «Север» провели новые атаки на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении, в том числе в районе города Волчанск, потери Киева составили до 300 солдат. Об этом журналистам рассказали в сводке Минобороны России.

«Подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в боях участвовали украинские солдаты 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 71-й пехотной бригад.

Согласно подсчетам российского министерства, в ходе сражений в районах Волчанска, Стариц и Липцов Харьковской области ВСУ потеряли до 300 военных.

Также украинская армия, по оценкам Минобороны, лишилась двух пикапов и двух 152-мм орудий Д-20. В ходе атаки уничтожена украинская 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. На Харьковском направлении также удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ.

Наступление на территории Харьковской области проходит с 10 мая. Президент России Владимир Путин отмечал, что пока цель операции — создание «санитарной зоны» для минимизации обстрелов Белгородской области, которая граничит с Харьковской.

При этом Киев пытался провести контрнаступление в регионе с целью замедлить продвижение российских военных. Российский политолог Сергей Марков в середине июня высказывал мнение, что ВСУ с этой задачей не справились.

Ранее экс-разведчик США рассказал о ловушке для ВСУ под Харьковом.