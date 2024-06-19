США разрешили атаковать своим оружием российские войска

Американские власти разрешили бить американским оружием по войскам РФ на границе с Сумской областью Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где солдаты ВС РФ пересекают границу, пытаясь занять украинскую территорию. По словам Салливана, в Вашингтоне «видели пробные заходы» российских военных на территорию, граничащую с Сумской областью.

Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что США «разрешают украинским войскам атаковать» с помощью артиллерии и других средств российские части, которые отходят на территорию РФ. Он упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать системы ПВО, включая американские, против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве своей страны.