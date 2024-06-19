Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины

Белый дом: передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине

close
100%
Piroschka van de Wouw/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на территории Украины будут размещены переданные американской стороной истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине», — сообщил Салливан.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американские истребители F-16 еще не скоро появятся на Украине. По словам эксперта, для принятия F-16 Украине необходимо подготовить аэродромы, по которым постоянно бьют российские военные, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оснащены командирскими вышками и радиолокационными станциями.

17 июня газета Le Monde сообщила, что французские военнослужащие планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Некоторые летчики завершат свое обучение в сентябре текущего года.

В данный момент во Франции тренируются десять украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на настоящие F-16.

Ранее на Украине обвинили США в отговорках по обучению украинцев пилотированию F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами