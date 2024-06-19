В США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на территории Украины будут размещены переданные американской стороной истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине», — сообщил Салливан.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американские истребители F-16 еще не скоро появятся на Украине. По словам эксперта, для принятия F-16 Украине необходимо подготовить аэродромы, по которым постоянно бьют российские военные, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оснащены командирскими вышками и радиолокационными станциями.

17 июня газета Le Monde сообщила, что французские военнослужащие планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Некоторые летчики завершат свое обучение в сентябре текущего года.

В данный момент во Франции тренируются десять украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на настоящие F-16.

Ранее на Украине обвинили США в отговорках по обучению украинцев пилотированию F-16.