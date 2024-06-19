Российские снайперы сорвали несколько ротаций украинских войск под Урожайным

Снайперы, входящие в состав 40-й бригады морской пехоты российского Тихоокеанского флота, в районе села Урожайное в ДНР сорвали несколько ротаций украинских войск. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

Снайперские пары, вооруженные дальнобойными крупнокалиберными винтовками, работают вместе с ведущими наступление в районе Времьевского выступа штурмовыми отрядами группировки войск «Восток». Снайперы оказывают содействие продвигающимся вперед отрядам, уничтожая наиболее опасные цели.

Бойцы работают, как правило, в темное время суток, используя прицелы ночного видения. Для защиты от обнаружения вражескими тепловизорами снайперы применяют специальные накидки, не пропускающие тепло.

До этого сообщалось, что президенту России Владимиру Путину в рамках посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева.