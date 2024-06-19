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Помощник президента России призвал наращивать развитие систем РЭБ

Дюмин: необходимо наращивать развитие систем РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин заявил, что в стране необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом сообщает РИА Новости.

Дюмин, отвечая на вопрос, какие направления оборонно-промышленного комплекса сейчас надо особенно укреплять, подчеркнул, что необходимо не укреплять, а наращивать весь комплекс задач. В него входят автоматизированные системы управления, средства высокотехнологичного поражения, системы РЭБ, и другие компоненты.

Помощник президента отметил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что государственный оборонный заказ исполняется в соответствии с планами, имеются шероховатости, однако в целом поставки осуществляются ритмично и по плану.

Ранее Путин обновил состав совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

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